FOX 03:30 bis 03:50 Comedyserie How I Met Your Mother Folge: 197 Bassist gesucht USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Im Farhampton Inn setzt sich ein Typ namens Darren zu Robin und Lily an den Tisch und mischt sich in deren Unterhaltung ein. Unglücklicherweise hat der Unbekannte ein Talent dafür, Streit zu entfachen. Zuerst bringt er Lily gegen Robin auf und schneidet anschließend gleich ein für Barney und Ted heikles Thema an. Unterdessen wird Marshall von Teds Zukünftiger beim Trampen mitgenommen. Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cristin Milioti (die Mutter) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Andrew Rannells (Darren) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart