FOX 01:15 bis 02:00 Actionserie Strike Back Zug um Zug GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Da sich Ester nach Leos Tod in ernster Gefahr befindet, halten Scott und Stonebridge ihr gegebenes Versprechen und beschützen sie. Die Section 20 versucht derweil, einen eingeschleusten Agenten in einem Zug aufzuhalten, bevor der dicht besiedeltes Gebiet erreicht. Unterdessen verfolgen Richmond und Martinez einen Partner al-Zuharis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Michelle Lukes (Sgt Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Vincent Regan (Karl Matlock) Originaltitel: Strike Back Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: Richard Zajdlic Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields

