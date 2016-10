FOX 11:20 bis 12:05 Krimiserie Navy CIS Das Buch zum Mord USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Während der Untersuchungen zum Mord an einem Petty Officer gerät McGee aus der Fassung, weil bestimmte Elemente des Tatorts direkt aus seinem neuesten, noch unvollendeten Roman stammen könnten. Außer ihm hatte nur sein Verleger Zugang zu dem Manuskript. Der Täter kündigt zwei weitere Morde an, und als die zweite Leiche gefunden wird, glaubt McGee, in seinem Roman Hinweise auf das nächste Opfer finden zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Nynno Ahli (Rick Green) Steve Braun (Landon Grey) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: David J. North Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk