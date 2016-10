Niederlande 2 22:55 bis 23:40 Sonstiges Het Uur van de Wolf: Paolo Ventura - De verdwijnende Man NL 2015 HDTV Merken Paolo Ventura gaf een succesvolle carrière als modefotograaf op omdat hij de beelden die al jaren door zijn hoofd spookten, móest fotograferen. Beelden die hij voor zich zag als zijn oma hem vertelde over de oorlog en die zich in zijn geheugen hebben verankerd. In deze documentaire laat regisseur Erik van Empel zien hoe de bescheiden kunstenaar in een schuur bovenop een verlaten berg in Italië een tijdloze, melancholische wereld creëert. Met verf en karton en met wat er overblijft van een mensenleven roept hij de sfeer van magie en isolement uit zijn jeugd op en geeft hij zichzelf en de gevonden spullen een nieuw leven. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Paolo Ventura - De verdwijnende Man Regie: Erik van Empel