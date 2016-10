Schweiz 2 10:00 bis 10:30 Jugendserie Dance Academy Träume AUS 2012 Stereo Merken Taras Traum ist es nach wie vor, eines Tages in der National Ballett Companie zu tanzen. Deshalb schwärmt sie auch für die junge Ballerina Saskia Duncan, jüngste Solotänzerin in der Geschichte der Companie. Tara sucht Saskias Nähe und besucht all deren Vorstellungen in der Sydney Opera. Saskia gefällt diese Bewunderung; durch ihre Äusserungen stiftet sie bei Tara aber auch Verwirrung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Goodwin (Tara Webster) Alicia Banit (Kat Karamakov) Dena Kaplan (Abigail Armstrong) Isabel Durant (Grace Whitney) Tom Green (Samuel Lieberman) Jordan Rodrigues (Christian Reed) Tim Pocock (Ethan Karamakov) Originaltitel: Dance Academy Regie: Ian Watson Drehbuch: Liz Doran Musik: Leo Agthe, Sebastian Oswald