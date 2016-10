ORF 2 23:05 bis 23:55 Magazin WELTjournal + Abschuss MH17 - Verschwörung oder Wahrheit A 2016 2016-10-05 03:40 Stereo 16:9 Merken Der Zwischenbericht der internationalen Ermittler von letzter Woche in den Niederlanden zum MH17-Absturz ist auf großes Interesse gestoßen: Das Ermittlerteam bestätigt, dass es eine russische Buk-Flugabwehr-Rakete war, die die malaysische Passagiermaschine vor mehr als zwei Jahren über der Ost-Ukraine abgeschossen hat. Abgefeuert wurde sie mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Gebiet der pro-russischen Rebellen. Bereits eine technische Untersuchung im Oktober 2015 hatte ergeben, dass die Maschine von einer Buk-Rakete russischer Bauart getroffen worden war. Diese Raketen werden allerdings sowohl von den russischen als auch von den ukrainischen Streitkräften verwendet. Die Ermittler stützen sich auf zahlreiche kriminaltechnische Indizien, auf Handy-Fotos und -Videos, Satellitenaufnahmen und Telefonmitschnitte. Russland bezeichnet die vorgelegten Beweise als Fälschung und verfolgt eine ganz andere These: in Moskau hält man den Abschuss für eine konzertierte Aktion der Ukraine, um ihn dem militärischen Gegner Russland in die Schuhe zu schieben. Die Dokumentation geht mit akribischer Genauigkeit allen Indizien nach und zeigt, wie schwierig es für Ermittler ist, Wahrheit und Verschwörung auseinanderzuhalten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: WELTjournal +