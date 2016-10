NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 31. Oktober 1711: Der Geburtstag von Laura Bassi, erste Professorin Europas Merken Schon als Kind fiel sie durch Wissbegier und einen klaren Verstand auf. Noch im Grundschulalter lernte sie Latein und Französisch. Mit 12 Jahren erhielt sie den ersten Unterricht in Logik, Metaphysik und Physik. Und dann kam der Tag ihres Triumphes: Laura Bassi wurde öffentlich geprüft und konnte die Fragen der Professoren der Universität von Bologna beantworten. Eine beispiellose Karriere nahm ihren Anfang. Laura Bassi wurde die erste Professorin an einer europäischen Universität. Zuerst war sie Mitglied der philosophischen Fakultät von Bologna, später bekam sie dort einen Lehrstuhl für Experimentalphysik. Aber Vorlesungen halten und forschen - das sollte Laura Bassi eigentlich nicht, beschloss die Universitätsverwaltung, denn das schickte sich nicht für eine Frau. Die ehrgeizige Professorin ließ sich jedoch von niemandem bremsen. In Google-Kalender eintragen

