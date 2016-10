NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges "Stripped" Ein Leben in Kontoauszügen Merken Stripped: Ein Mensch zieht sich aus - und alle hören zu. Er liest aus seinen Kontoauszügen. Kontoauszüge bilden die Höhen und Tiefen eines Lebens seismografisch genau ab. Lügen. Schönreden. Hinbiegen. Aufbauschen. Verniedlichen. Verharmlosen. Verdrängen. Vergessen. Vergiss es! Deine Bank sieht dich nackt. So nackt, wie dich sonst keiner sieht. Dieser Mensch, der sich da auszieht, ist der Autor selbst. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Stefan Weigl bekam für "Stripped" den Hörspielpreis der Kriegsblinden 2005. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Axel Milberg, Ester Hausmann, Andreas Grothgar, Cathlen Gawlich, Hüseyin Michael Cirpici, Wolf Lotter Regie: Thomas Wolfertz Musik: Holosud