Lange wurde sie von Wissenschaftlern geplant und erforscht: Die erste Gebärmuttertransplantation in Deutschland. Jetzt haben Wissenschaftler in Tübingen die Operation durchgeführt! Eine Sensation für die Mediziner in unserem Land - auch wenn in Schweden die nicht unumstrittene Operationsmethode bereits seit zwei Jahren angewandt wird! Das schwedische Team um den Wissenschaftler Mats Brännström, der damit begonnen hatte, hat aber bereits das nächste Forschungsprojekt, in dem die Forscher noch einen Schritt weiter gehen wollen: Sie wollen eine Gebärmutter künstlich im Labor züchten...