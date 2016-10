OKTO 14:30 bis 15:30 Unterhaltung Wiener Vorlesungen analytischdiskursiv Merken Der 1924 in Wien geborene israelische Fotograf und Fotojournalist David Rubinger hat Israels Geschichte seit der Staatsgründung in aussagekräftigen Bildern festgehalten. Sein berühmtes Foto dreier israelischer Fallschirmjäger, die nach der Wiedereroberung der Klagemauer im Juni 1967 ihren Blick auf dieselbe richten, wurde zur prägenden Ikone des Sechs-Tage-Kriegs. Schimon Peres nannte Rubinger "den Fotografen der Nation im Werden". David Rubinger gehört zu den Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Kindheit und einen Teil ihrer Jugend in Wien verbracht haben, bevor sie durch die Nazis aus Wien vertrieben wurden. Hubert Christian Ehalt stellt für die Wiener Vorlesungen Fragen an den später prominenten Fotografen David Rubinger über seine Erinnerungen an die frühen Jahre in Wien. In Google-Kalender eintragen