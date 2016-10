OKTO 21:00 bis 21:50 Kultur Oktoskop Rattle Them Bars Merken Eine Sendung in Kooperation mit Ethnocineca 2016. "Rattle Them Bars" (R.: Nena Hedrick, USA 2015) handelt von einem revolutionären Projekt in Texas: Ehemalige Strafgefangene moderieren eine Radioshow für Inhaftierte. Die Show wird zum Sprachrohr zwischen Gefängnis- und Außenwelt. Durch Montage von Zeichnungen, Anrufen von Angehörigen und Briefen von Gefangenen in Einzelhaft, eröffnet der experimentelle Film einen ungewöhnlichen Diskurs über Gefängnissysteme und dem Verständnis der eigenen Identität in Haft. In Google-Kalender eintragen