OKTO 15:00 bis 15:30 Magazin Latino TV Merken Latino TV trifft das Team von "Refugees for Refugees". Inspiriert von der Hilfsbereitschaft der österreichischen Bevölkerung engagieren sich die Mitglieder des Projekts seit 2015 mit dem Ziel, Flüchtlingen, AsylwerberInnen und MigrantInnen bei der Orientierung in Österreich behilflich zu sein. Mit ihrer Arbeit setzen sie gleichzeitig erste Integrationsmaßnahmen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Latino TV