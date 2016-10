hr2 20:05 bis 22:30 Sonstiges Konzert 500 Jahre King's College Chapel in Cambridge Merken <bk>Widor: Toccata aus der 5. Orgelsinfonie f-Moll op. 42, in einer Bearbeitung von David Wilcocks<ek><bk>Saint-Saëns: 3. Sinfonie c-Moll op. 78, "Orgelsinfonie"<ek><bk>Berlioz: Te Deum op. 22 (Thomas Trotter, Orgel; Choir of King's College, Cambridge; CUMS Chorus; BBC Concert Orchestra, Leitung: Stephen Cleobury)<ek> Anschließend, etwa ab 21:50 Uhr: <bk>Mozart: Flötenquartett D-Dur KV 285 (Juliette Hurel; Quatuor Voce)<ek><bk>Vieuxtemps: 5. Violinkonzert a-Moll op. 37 (Yossif Ivanov; Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Leitung: Patrick Davin) In Google-Kalender eintragen