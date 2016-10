hr2 06:05 bis 07:30 Sonstiges Geistliche Musik Glocken der kath. Kirche Maria Himmelfahrt in Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis Merken <bk>Schein: Motette "Freuet euch des Herren, ihr Gerechten" (La Capella Ducale; Musica Fiata, Leitung: Roland Wilson)<ek><bk>Walther: Choralpartita "Jesu meine Freude" (Michael Schönheit, Orgel)<ek><bk>Pärt: Tribute to Cesar (Richard Bannan, Bass; Polyphony, Leitung: Stephen Layton)<ek><bk>Bruhns: Geistliches Konzert "Paratum cor meum" (Cantus Cölln, Leitung: Konrad Junghänel)<ek><bk>Reger: Choralfantasie "Ein feste Burg ist unser Gott" op. 27 (Bernhard Buttmann, Orgel)<ek><bk>J.S. Bach: Kantate BWV 139 "Wohl dem, der sich auf seinen Gott" (Susanne Frei, Sopran; Antonia Frey, Alt; Johannes Kaleschke, Tenor; Ekkehard Abele, Bass; Chor und Orchester der J.S. Bach-Stiftung St. Gallen, Leitung: Rudolph Lutz) In Google-Kalender eintragen