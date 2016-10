hr2 19:05 bis 00:00 Jazz 47. Deutsches Jazzfestival Frankfurt 2016 Frankfurt Organic Electro Experience & special guest Bodo Kirchhoff (Oli Rubow, dr, dubs, electronics; Oliver Leicht, reeds, electronics; Sebastian Studnitzky, tp, keyb, electronics; Johannes Brecht, b, p, electronics; Bodo Kirchhoff, recitation) / Julia Hülsmann Trio feat. Theo Bleckmann & Ben Monder play "The Beatles" (Theo Bleckmann, voc; Ben Monder, g; Marc Muellbauer, b; Heinrich Köbberling, dr; Julia Hülsmann, p) / AZIZA Holland / Potter / Loueke / Harland (Dave Holland, b; Chris Potter, ts, ss; Lionel Loueke, g; Eric Harland, dr) Live Merken Jazz und Electro, Musik und Literatur treffen in diesem speziell für das Frankfurter Festival realisierten Projekt aufeinander. Der Schlagzeuger Oli Rubow zeichnet als Spiritus Rector verantwortlich. Ursprünglich stark vom Jazz geprägt, widmet er sich seit Ende der Neunziger Jahre leidenschaftlich den verschiedensten elektronischen Stilrichtungen der DJ- und Club-Kultur und begeistert sich heute gleichermaßen für die Ästhetik elektronischer und programmierter Beats wie für das Handgemachte, Improvisierte. Für das Frankfurter Festival hat sich Rubow drei Kollaborateure eingeladen, die ebenso wie er im Graubereich zwischen akustischem Jazz und elektronischer Musik unterwegs sind und mit denen ihn langjährige musikalische Freundschaften verbinden. Mit einer Wild-Card für ein Festivalprojekt ausgestattet, brachte Oli Rubow nämlich sehr schnell die Idee ein, eine Textstelle aus Bodo Kirchhoffs Roman "Der Prinzipal" zum Katalysator des musikalischen Prozesses zu machen. Der Wahl-Frankfurter Schlagzeuger outete sich als großer Fan des Wahl-Frankfurter Schriftstellers, bezeichnet ihn gar als literarischen Begleiter seiner musikalischen Reisen. Bei der Pianistin Julia Hülsmann mischten sich in die Freude über den Vorschlag aus Frankfurt "ich bin schon immer Beatles-Fan gewesen und mit ihrer Musik groß geworden" auch gleich die Bedenken, ob das nicht schon zu oft versucht worden wäre und ob die Originale nicht zu stark seien. In der Tat haben sich viele Jazzmusiker an diesem Kanon abgearbeitet, zum Teil ohne den richtigen Zugang zu finden. Oft verschwand die Vorlage unter der Last harmonischer Abstraktion oder virtuoser Improvisation und oft blieb auch die swingende Aneignung weit hinter dem kreativen Genius des Originals zurück. Bei Hülsmann ist weder das Eine noch das Andere zu befürchten. Aziza, das ist ein freundlicher Waldgeist in der afrikanischen Heimat von Lionel Loueke. Auf seiner letzten CD hat der Gitarrist ihm ein Stück gewidmet. Wenn dieser Waldgeist nun einem All-Star-Quartett den Namen gibt, bedeutet das keineswegs, dass Lionel Louke dessen Bandleader ist. Im Interview hebt er stattdessen hervor, wie gleichberechtigt dieses Kollektiv organisiert sei. Alle vier Musiker komponieren und kommen improvisatorisch gleichermaßen zu Wort. Dave Holland, Chris Potter, Eric Harland und Lionel Loueke eine Besetzung, die jedem Jazzfan das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt! In Google-Kalender eintragen Moderation: Daniella Baumeister