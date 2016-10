hr2 18:05 bis 19:00 Sonstiges Kulturszene Hessen Agatha Christie: "The Queen of Crime". Szenische Lesung Merken Ein besonderes Ermittler-Duo ist den Geheimnissen der britischen Krimi-Autorin Agatha Christie auf der Spur. Was Miss Marple und Hercule Poirot über ihre geistige Schöpferin herausgefunden haben, verrieten die Schauspielerin Hannelore Hoger und der Schauspieler Jürgen Tarrach auf der Bühne des Güterbahnhofs in Bad Homburg. Lesung nach dem fiktiven Dialog der beiden weltbekannten Detektivfiguren, den Traudl Bünger zu Papier gebracht hat. Sie hören die gekürzte Aufzeichnung der öffentlichen Veranstaltung vom 10.06.2016 im Rahmen des "7. Bad Homburger Poesie und Literaturfestivals". In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Hannelore Hoger, Jürgen Tarrach