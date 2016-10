hr2 14:05 bis 14:45 Sonstiges Lauschinsel Radio für Kinder Kirsten Boie: "Der kleine Ritter Trenk" Merken Leibeigen geboren, leibeigen gestorben, leibeigen ein Leben lang das galt für die meisten Menschen im finsteren Mittelalter. Ist es nicht schrecklich ungerecht, dass alle Bauern ihrem Ritter gehören? Dass sie kein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben? Ja, das ist es! Und deswegen denkt der kleine Bauernjunge Trenk gar nicht daran, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er träumt davon, eines Tages ein großer Ritter zu werden. Ein gerechter! Einer, der nicht wie der gemeine Wertolt der Wüterich ist, jener Ritter, der seine Bauern schlägt, sie in den Kerker wirft, so wie Trenks Vater, immer, wenn er seine Abgaben nicht zahlen kann. Eines Tages fasst sich der kleine Trenk ein Herz und bricht auf, um seinen großen Traum zu verwirklichen und wird auf seiner abenteuerlichen Reise Zeuge eines Ritterturniers mit einem äußerst überraschenden Ende. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Uwe Koschel (Es liest)

