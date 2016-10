ATV 01:30 bis 02:30 Reportage ATV die Reportage Circus Roncalli Circus Roncalli A 2016 Stereo Merken Der beliebte Circus Roncalli und seine famosen Artisten erfreuen das große und kleine Publikum mit ihrer neuen Show "Reise zum Regenbogen". Vor 40 Jahren gründete Bernhard Paul gemeinsam mit André Heller das heute weltberühmte Unternehmen und der Zauber hält an. Von Moskau bis Havanna waren die Zirkusleute unterwegs, um junge Talente mit neuen Nummern für das 40-jährige Jubiläumsprogramm zu finden. "Reise zum Regenbogen" verzaubert mit schwindelerregender Artistik, Pferdeballett und komisch-ernsten Clowns am Wiener Rathausplatz. Das 1.500 Zuseher fassende, 16 Meter hohe Zelt und die historischen Zirkuswagen lassen den Platz vor dem Wiener Rathaus wie eine Märchenlandschaft wirken. In der Dunkelheit beleuchten 10.000 Glühbirnen und Messinglampen die traumhafte Zirkusstadt. Tauchen Sie ein in die Welt der Manege!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage