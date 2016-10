ATV 17:25 bis 17:55 Comedyserie Anger Management Charlies schlimmstes Thanksgiving aller Zeiten USA 2014 2016-11-02 13:40 Stereo Merken Thanksgiving rückt immer näher. Als Ed, Lacey, Nolan und Patrick sich bei der allwöchentlichen Sitzung mit Schilderungen von desaströsen Familienfesten geradezu überbieten, beschließt Charlie kurzerhand, ein großes Essen bei sich zu veranstalten. Da Charlie Ed wieder aufmuntern möchte, lädt er auch dessen Ehefrau Dorothy ein, um die beiden wieder zu verkuppeln. Doch Ed kommt in Begleitung einer Frau, die er erst am Vortag kennengelernt hat. Das daraus entstehende Chaos ist vorprogrammiert?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Michael Loftus Kamera: Hunt Hibler