ATV 15:30 bis 16:00 Comedyserie 2 Broke Girls Das Basketball-Desaster USA 2016 Stereo Olegs Cousin ist professioneller Basketballspieler und kommt für ein Spiel in die Stadt. Da Oleg keine Zeit hat, dürfen Max und Caroline dank dessen Freikarten das Spiel besuchen. Trotz aller Warnungen, die Max von sich gegeben hat, schmuggelt Caroline einen Cupcake-Flyer in das Stadion, um ihn dort auszuhängen. Damit riskieren die beiden jedoch die Reputation ihres Cupcake-Unternehmens. Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Matt Lasky (Gortak) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Katy Garretson Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12