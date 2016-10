ATV 13:40 bis 14:05 Comedyserie Anger Management Charlie, der Pleitegeier USA 2014 Stereo Merken Laceys (Noureen DeWulf) Vater ist in der Stadt, um ihr zu sagen, dass er ihr wieder regelmäßig Geld zukommen lassen will. Charlie (Charlie Sheen) ist allerdings der Ansicht, Lacey müsse endlich lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. Doch statt nach einem Job zu suchen, trifft sie sich mit einem stinkreichen älteren Herrn. Sean (Brian Austin Green) leitet inzwischen einen anderen Stripclub und bietet Nolan (Derek Richardson) eine Provision für jeden Kunden, den er dorthin bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Bruce Helford, Kimberly Altamirano Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 6