ATV 05:35 bis 05:55 Comedyserie Hot in Cleveland Die Lincoln-Affäre USA 2012 Stereo Merken Melanie, Joy und Victoria nehmen an einer Auktion teil und ersteigern jede Menge alten Kram. Zur großen Freude ist auch ein Monet-Gemälde dabei. Allerdings wird schnell klar, dass das Bild nur eine Fälschung ist. Der Ärger darüber verfliegt schnell, da Melanie im Bilderrahmen einen alten Brief findet, der scheinbar von niemand Geringerem als Abraham Lincoln stammt. Der Inhalt des Schreibens ist äußerst pikant und könnte sogar die Geschichte verändern?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Jon Lovitz (Artie) Christen Sussin (Shelley) Dan Dotson (Dan Dotson) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin, Sam Johnson Kamera: Jonathan West Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6