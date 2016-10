ATV 2 00:10 bis 02:15 Horrorfilm Das Relikt USA, GB, D, J, NZ 1997 Nach dem Roman von Douglas Preston und Lincoln Child Stereo 20 40 60 80 100 Merken Das Museum für Naturwissenschaften in Chicago erhält eine Lieferung von antiken Relikten aus Südamerika. Niemand ahnt, dass sich in einer der größeren Kisten keine Statue, sondern ein der Wissenschaft unbekanntes, jedoch lebendiges Tier befindet. Als die Evolutionsbiologin Dr. Margo Green wenig später eine Ausstellung unter Beisein höchster Prominenz eröffnen will, geschieht die Katastrophe: Das mysteriöse Tier kann sich aus dem Holzverschlag befreien und zerfleischt einen Wärter. Als es auf der Suche nach mehr Beute den Alarm des Notausganges auslöst, sitzen Dr. Green und ihre Gäste prompt in der Falle. Denn nun schließen sich alle Türen des Museums automatisch und können nach einem Kurzschluss in der Stromversorgung nicht mehr geöffnet werden ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Penelope Ann Miller (Dr. Margo Green) Tom Sizemore (Lt. Vincent D'Agosta) Linda Hunt (Dr. Ann Cuthbert) James Whitmore (Dr. Albert Frock) Clayton Rohner (Det. Hollingsworth) Chi Muoi Lo (Dr. Greg Lee) Thomas Ryan (Tom Parkinson) Originaltitel: The Relic Regie: Peter Hyams Drehbuch: Rick Jaffa, Amanda Silver, Amy Holden Jones, John Raffo Kamera: Peter Hyams Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16