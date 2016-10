ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Wiedergutmachung(2) USA 2002 2016-11-02 12:10 Stereo Merken Mit Hilfe eines neuartigen Raumschiffs, das erstmals interstellare Reisen ermöglichen soll, startet das Team in die Erdumlaufbahn, um befreundete Außerirdische um Hilfe zu bitten. Doch aus unerfindlichen Gründen ist es dem SG1-Team unmöglich, mit den außerirdischen Alliierten in Verbindung zu treten. Durch Zufall findet Teal'C schließlich heraus, dass die Kontaktaufnahme absichtlich verhindert wird. Hinter dem Sabotageakt steckt Erzfeind Anubis, der ein einziges Ziel verfolgt: die Vernichtung der Erde... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Don Davis (General Hammond) Tony Amendola (Bra'Tac) Corin Nemec (Jonas Quinn) Christopher Kennedy (Dr. Larry Murphy) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16