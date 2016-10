ATV 2 06:05 bis 07:45 Abenteuerfilm Der Seewolf Das Land der kleinen Zweige D, F, RUM, A 1971 Nach Jack London Stereo 20 40 60 80 100 Merken Larsen nimmt fünf Schiffbrüchige auf der "Ghost" gefangen. Maud Brewster, die einzige Frau an Bord, beginnt gegen die Brutalität auf dem Schiff aufzubegehren. Seit Tagen kreuzt die "Ghost" erfolglos in den Robbengründen, als Larsen ein anderes Schiff, die "Macedonia", entdeckt. Hinterlistig kapert der Seewolf dieses Robbenfängerschiff und während der ausgelassenen Siegesfeier kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod zwischen Van Weyden und dem Kapitän. Als der unterlegene Seewolf zusammen bricht, nutzen Van Weyden und Maud diese Chance, um zu fliehen. Bei dem riskanten Versuch, die Küste zu erreichen, verliert jedoch Van Weyden das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, ist Maud verschwunden und so irrt er alleine durch die Sümpfe der Insel. Es kommt zu einem tödlichen Zweikampf zwischen Van Weyden und einem herumstreunenden Wolf.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Meeks (Humphrey van Weyden) Raimund Harmstorf (Wolf Larsen) Reinhard Glemnitz (Humphrey van Weyden/Humphrey 'Hump' van Weyden/Humphrey van) Kurt E. Ludwig (Wolf Larsen) Beatrice Cardon (Maud Brewster) Emmerich Schäffer (Mugridge, Schiffskoch) Peter Kock (Leach) Originaltitel: Der Seewolf Regie: Wolfgang Staudte, Serge Nicolaescu, Alecu Croitoru Kamera: André Zarra Musik: Hans Posegga

