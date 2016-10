Zee.One 17:35 bis 20:15 Drama Der Zauber in Dir IND 2015 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf einer paradiesischen Insel weitab von ihrer Heimat führt Leichtsinn Ved (Ranbir Kapoor -LASS DEIN GLÜCK NICHT ZIEHEN) und Tara (Deepika Padukone - HAPPY NEW YEAR:HERZENSDIEBE) zusammen - dies ist der Beginn einer außergewöhnlichen Liebesgeschichte. Denn Ved ist mit Geschichten groß geworden - Romeo und Julia, Aladin, dem Epos Ramayana, griechischen Mythen - und möchte, dass diese Geschichte anders wird als alle, die er je gehört hat. Daher verraten die beiden sich nicht, wer sie sind, sondern erfinden, wer sie sein möchten und beschließen sich nach dieser Inselromanze nie wieder zu treffen. Doch es kommt anders als erwartet, denn man begegnet sich immer zweimal im Leben. Freude, Wut, Sieg und Niederlage - all dies vermischt Imtiaz Ali (ALS ICH DICH TRAF - JAB WE MET) in seinem neuen Film TAMASHA. Eine Geschichte - leidenschaftlich wie durchgeknallt - die zeigt, dass man immer man selbst bleiben und niemals versuchen sollte, sich zu verändern, um in die Welt zu passen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Deepika Padukone (Tara) Ranbir Kapoor (Ved) Javed Sheikh (Ved's Father) Faraaz Servaia (Tara's Brother) Nikhil Bhagat (Tara's Father) Kshitij Sharma (Theatre Artist) Punam Singh (Tea Executive) Originaltitel: Tamasha Regie: Imtiaz Ali Drehbuch: Imtiaz Ali Musik: A.R. Rahman Altersempfehlung: ab 6