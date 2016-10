TNT-Serie 03:10 bis 03:50 Fantasyserie Salem Das Haus der Schmerzen USA 2014 16:9 Merken Cottons Vater verwandelt das kürzlich geschlossene Bordell der Stadt in seine eigene brutale Folterkammer, in der er Geständnisse aus den vermeintlichen Hexen herauspressen möchte. Trotz der Proteste seines Sohns Cotton sowie Marys beginnt er damit, Tituba zu befragen, um von ihr mehr über den Hexenzirkel zu erfahren. Anne findet indes etwas über ihren Vater heraus, das sie bereits geahnt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: David Von Ancken Drehbuch: Adam Simon, Joe Menosky, Brannon Braga Kamera: Michael Goi Musik: Tyler Bates, Dieter Hartmann Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 410 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 190 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 140 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:40 bis 03:55

Seit 70 Min.