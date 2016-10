TNT-Serie 23:25 bis 00:05 Fantasyserie Salem Die Weindunkle See USA 2015 16:9 Merken Nach Marys öffentlicher Demütigung versucht Hathorne weiterhin, die Kontrolle über die Stadt zu erlangen. Sein Verhalten zwingt Mary schließlich dazu, erneut ihren verzauberten Ehemann auftreten zu lassen, damit der etwas unternehmen kann. Anne Hale sucht indes Hilfe bei Mary. Während John Alden weiterhin seine Aufgabe umsetzen will, erreichen Mercys Rachepläne eine neue Dimension. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Issac Walton) Originaltitel: Salem Regie: Peter Weller Drehbuch: Brannon Braga, Adam Simon, Turi Meyer, Al Septien Musik: Tyler Bates