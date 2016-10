TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Salem Der Hexenkrieg beginnt USA 2015 16:9 Merken In Salem wütet seit Kurzem die Pest. Mary, die so viel Zeit wie möglich mit ihrem Sohn verbringen will, lernt in der Stadt den Arzt Dr. Samuel Wainwright kennen, der die Krankheit mit wissenschaftlichen Methoden bekämpfen will. In Boston muss sich Cotton Mather indes für sein Versagen in Salem verantworten, während Mary von John Aldens Schicksal erfährt oder es zumindest glaubt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: Nick Copus Drehbuch: Brannon Braga, Adam Simon Musik: Tyler Bates

