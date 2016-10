TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 78 Mit dem Rücken zur Wand USA 2013 16:9 Merken Caleb und Toby wollen herausfinden, was in der Nacht passiert ist, als die Hütte in Brand geriet. Während sich Aria Sorgen um Mike macht, fürchtet Ezra, künftig keinen Platz mehr in Arias Leben einzunehmen. Der Versuch der Mädchen, einen weiteren Verdächtigen für den Mord an Wilden zu finden, hat ungeahnte Konsequenzen. Hanna versucht indes verzweifelt, so zu tun, als sei alles in bester Ordnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Bryan M. Holdman Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby