TNT-Serie 09:15 bis 10:05 Krimiserie Quincy Tod eines Einbrechers USA 1977 Merken Lt. Monahan plagen große Sorgen: Der noch relativ unerfahrene Police Officer Wells wird beschuldigt, einen Einbrecher erschossen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) David Spielberg (Reporter Dobbs) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Vic Morrow Drehbuch: Adrian Leeds Kamera: Michael D. Margulies Musik: Leonard Rosenman