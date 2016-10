Pro7 MAXX 13:40 bis 14:05 Trickserie One Piece Eine gefährliche Begegnung! Blackbeard und Shiryuu. J 2010 Merken Buggy und Mr.3 versuchen, mit aller Kraft nach Level 1 zu kommen, was sich aber als äußerst schwierig erweist, da Magellan den Ausgang mit einem Giftklumpen blockiert hat. Selbst Mr.3s Wachskräfte können dagegen nichts ausrichten. Auf Level 1 dringt Blackbeard währenddessen mit seiner Bande immer weiter vor und kann von niemandem aufgehalten werden - bis sich ihm Shiryuu in den Weg stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12