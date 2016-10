WDR 07:20 bis 07:40 Bildungsprogramm Planet Schule: Unter den Sternen war ich zu Hause D Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ilia hat Heimweh. Er vermisst seine Familie, sein Zuhause und die lauen Sommernächte unterm Sternenhimmel mit seiner Schwester in Afghanistan. Als die Taliban seinen Opa und Bruder töteten, musste er alles zurücklassen und aus seiner Heimat fliehen. Zu groß war die Angst, die Taliban könnten auch ihn und alle anderen Familienmitglieder ermorden. Nun lebt er mit seiner Mutter in einem winzigen Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in den Niederlanden. Sein Vater und seine beiden Geschwister sind in anderen Unterkünften in anderen Städten in Holland untergebracht. Besuchen darf er sie nicht. Darf er in den Niederlanden bleiben? Wird seine Familie bald wieder vereint sein? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Under the stars I felt at home

