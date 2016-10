Schweiz 2 17:40 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 47 Der Mann mit den tausend Gesichtern D, A 1998 2016-11-01 10:40 Stereo Dolby Digital HDTV Merken In Wien werden in letzter Zeit vermehrt Supermärkte und Banken überfallen, die Täter führen ihre Raubzüge in immer anderen Verkleidungen und maskiert durch und konnten bislang unerkannt entkommen. Der neue Kommissar Alex Brandtner und Kollegen suchen verzweifelt nach Anhaltspunkten. Schließlich kann der clevere Rex die Täter aufspüren, es kommt zu einer wilden Verfolgungsjagd durch die Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Joachim Bißmeier (Paul Wallisch) Monika Tajmar (Claudine Potovsky) Magdalena Felixa (Peepshow Chefin) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Udo Witte Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12