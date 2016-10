ORF 1 01:20 bis 02:00 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und der Duft von Lavendel USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der Parfumhersteller Michael Dunham wird erschossen im Park aufgefunden. Laura und ihr Team nehmen zunächst Dunhams Angestellte unter die Lupe. Der erste Verdacht fällt jedoch auf Dunhams Sohn Jon. Er würde als Erbe von dem Tod seines Vaters profitieren. Doch Jon hat ein Alibi für die Tatzeit. Wenig später stellt sich heraus, dass Dunham Probleme mit militanten Tierschützern hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Jerry O'Connell (Jon Dunham) Willie Garson (Georges Tilleu aka The Nose) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Cherie Nowlan Drehbuch: Amanda Green, Kyle Warren Kamera: Tim Norman Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12