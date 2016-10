ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Das Jerusalem-Projekt USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldons Welt bricht zusammen, als er erfahren muss, dass das Wunderkind Dennis auf seinem Institut promoviert. Der 15-Jährige scheint in allem eine Spur besser als Sheldon zu sein. Verzweifelt kapituliert er schließlich und verlegt sich zum Ausgleich darauf, seinen Freunden geniale Ratschläge zu erteilen, geht damit binnen kurzem aber allen nur schrecklich auf die Nerven. Also beschließen Leonard, Howard und Rajesh, Sheldon wieder zu alter Größe in seinem angestammten Fachbereich zu verhelfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco-Sweeting (Penny) Mark Harelik (Dr. Eric Gablehauser) Austin Lee (Dennis Kim) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Stephen Engel, Jennifer Glickman Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6