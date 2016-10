ORF 1 17:35 bis 17:55 Trickserie Die Simpsons Spider-Killer-Avatar-Man USA 2011 Dolby Untertitel 16:9 Merken Wie jedes Jahr erzählen die Simpsons an Halloween wieder drei Geschichten mit Gänsehaut-Garantie: Nach einem Spinnenbiss fällt Homer ins Wachkoma und kann von nun an nur noch über Furze kommunizieren ... Ned Flanders wird von Gott beauftragt, Springfield vom Bösen zu reinigen. Schon bald begeht er einen Mord nach dem anderen ... Getarnt schleicht sich Bart auf dem Planeten Rigel 7 bei den Tentakelbewohnern ein, um der Substanz Humorium auf die Spur zu kommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Matthew Faughnan Drehbuch: Carolyn Omine Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12