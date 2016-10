ORF 1 15:20 bis 15:45 Comedyserie Malcolm mittendrin Therapie USA 2000 2016-11-02 09:35 Dolby Untertitel Merken Während einer "Mittelalterwoche" muss Malcolm ein Hofnarrenkostüm tragen. Dies ist ihm peinlich. Er täuscht eine psychische Erkrankung vor, damit ihn die Schulpsychologin offiziell vom Unterricht befreit. Diese schöpft jedoch Verdacht, als Reese mit demselben Trick zu punkten versucht. Hal und Lois misten einen alten Schrank aus. Dabei entdecken sie ein Kegelspiel. Dewey erweist sich als wahrer Kegel-Meister. Hal schleppt seinen Sohn zu den Nachbarn, um ein wenig anzugeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Frankie Muniz (Malcolm) Craig Lamar Traylor (Stevie Kenarban) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Ian Busch Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12