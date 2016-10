ORF 1 09:05 bis 09:45 Jugendserie O.C., California Das Ende USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sechs Monate sind seit dem Erdbeben vergangen. Die Cohens, Ryan, Summer, Taylor und die Cooper-Frauen versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Sandy und die schwangere Kirsten sind auf der Suche nach einem neuen Haus. Ryan und Taylor haben sich getrennt, aber trotzdem noch starke Gefühle füreinander. Die Beziehung von Summer und Seth hingegen hat gehalten und Julie scheint sich in Liebesangelegenheiten entschieden zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Adam Brody (Seth Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Originaltitel: The O.C. Regie: Ian Toynton Drehbuch: Josh Schwartz Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6