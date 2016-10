ORF 3 01:05 bis 02:05 Porträt Robert Stolz - Musik der Versöhnung D 2009 Stereo 16:9 Merken Noch heute, 40 Jahre nach seinem Tod, verbindet man mit Robert Stolz vor allem gefällige Melodien, die in den 50er bis 70er Jahren zum festen Bestandteil der Fernseh-Unterhaltung im deutschsprachigen Raum gehörten. Doch wird das Bild vom "melodienseligen Altmeister" kaum dem Mann gerecht, der fast ein ganzes Jahrhundert Kulturgeschichte und neben Riesenerfolgen auch große Niederlagen erlebte. Die Dokumentation soll den "anderen", unbekannten Robert Stolz zeigen: Einen Mann, der zeitlebens an Angstzuständen litt, der immer wieder raffinierten Frauen auf den Leim ging und dabei ein Vermögen verlor. Einen couragierten Mann, der nach dem Anschluss Österreichs etlichen Verfolgten zur Flucht verhalf, der dennoch "als feindlicher Ausländer" in Paris interniert und dabei fast ums Leben gekommen wäre. Einen "Botschafter des Friedens", der wesentlich zur Versöhnung zwischen Juden und Deutschen beitrug. Einen Zeitzeugen, dessen kulturgeschichtliche Bedeutung als Bindeglied zwischen Johann Strauß und Udo Jürgens bis heute kaum gewürdigt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robert Stolz - Musik der Versöhnung Regie: Wolfgang Wunderlich, Thomas Voigt