ORF 3 20:15 bis 21:55 Dokumentation Hier ist ein Mensch: Peter Alexander A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Film zeigt den umjubelten Star noch einmal in vielen seiner glanzvollen Auftritte: Seine Hits, seine Filme, seine längst zu Kult gewordenen Parodien ("Was bin ich?", "Die Royals") und die legendären Ausschnitte aus den großen Shows mit Stars wie Vico Torriani, Caterina Valente, Wencke Myhre, Bibi Johns, Gunther Philipp, Ivan Rebroff, Mireille Matthieu, Karel Gott, Udo Jürgens, Tom Jones, Christa Ludwig, u.v.a. - "Peter, der Große", wie ihn alle kennen und lieben gelernt haben. Aber wer war Peter Neumayer wirklich? Zum ersten Mal überhaupt werden die Zuschauer erfahren, dass für Peter Alexander die Idee von der "Heilen Welt", die er in seinen Liedern und Shows so eindringlich beschworen hat, nicht nur eine billige Verkaufsmasche war Seine engsten Vertrauten und Wegbegleiter werden zu sehen sein und diese private Seite von Herrn Neumayer beleuchten, unterstützt von bislang unveröffentlichtem privatem Material, das der begeisterte Hobbyfilmer Peter Alexander im Kreise seiner Familie oder auf Reisen mit seiner Schmalfilmkamera aufgenommen hat. So wird im Spannungsfeld zwischen Glamour und großer Showbühnen und der Stille der Wiener Weinberge die Geschichte eines Mannes sichtbar, der im wirklichen Leben vieles ganz anders gemacht hat als es vielleicht seine viel berühmtere Bühnen-Figur gemacht hätte. Hier ist wirklich ein Mensch: Peter Alexander! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Peter Alexander - Hier ist ein Mensch Regie: Thomas Macho

