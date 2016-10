ORF 3 19:10 bis 19:50 Diskussion Das ganze Interview Cristoph Riedl-Daser im Gespräch mit Bischof Michael Bünker A 2016 Stereo 16:9 Merken Im kommenden Jahr, also 2017, jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung jener 95 Thesen, die der Reformator Martin Luther an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Dieses Reformationsjubiläum wird vor allem in Österreich, Deutschland und der Schweiz groß gefeiert - zahlreiche Veranstaltungen sind geplant. Ziel sei es, gemeinsame Zukunftsoptionen aller christlichen Kirchen aufzuzeigen, so der evangelisch-lutherische Bischof in Österreich, Michael Bünker. Er hoffe auch darauf, dass nicht das Zurückschauen im Fokus dieses Reformationsjahres steht, sondern das gemeinsame Vorwärtskommen. Am Reformationstag 2016 spricht ORF-Religionsjournalist Christoph Riedl-Daser mit Bischof Michael Bünker über die Erwartungen an dieses Reformationsjubiläum und seine gesamtgesellschaftliche Dimension. Der evangelische Bischof nimmt in dem Gespräch aber auch Stellung zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen, wie etwa dem Flüchtlingsthema. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristoph Riedl-Daser Gäste: Gäste: Bischof Michael Bünker Originaltitel: Das ganze Interview