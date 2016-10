ORF 3 09:00 bis 09:50 Dokumentation Wiener Wasser Wiener Wasser A 2010 2016-10-31 12:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Der Film verfolgt den Weg des Wiener Trink- und Nutzwassers von den Gipfeln des Hochschwab und Schneeberg über die berühmten Hochquellwasserleitungen in die Stadt, zeigt, wie sich der Strom hunderttausendfach verästelt im Labyrinth der Leitungen und Kanäle, wie das kühle Nass aus den Bergen eine Stadt am Leben erhält, besucht es beim "Kuraufenthalt" in einer der größten Kläranlagen Europas und begleitet es zum Ausgang, wo es fast so sauber wie am Eingang klar und dunkel in den Donaukanal fließt. Ein Film von Georg Riha, Manfred Christ und Harald Pokieser Eine Produktion des ORF in Kooperation mit Wiener Wasserwerke In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum