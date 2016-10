ORF 2 01:30 bis 02:35 Magazin Kulturmontag Alpine Schutzhütten - Abreißen, bewahren oder neu bauen? / Das neue Bürgertum und seine Werte - Studiogespräch mit Rainer Nowak und Meinhard Rauchensteiner / Ian McEwans "Nussschale" - Ein Fötus erzählt "Hamlet" neu A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alpine Schutzhütten - Abreißen, bewahren oder neu bauen? Die Alpenvereine Österreich, Deutschland und Südtirol sind sich einig: Die Alpen sind erschlossen, keine neuen Schutzhütten dürfen mehr gebaut werden. Das Tiroler Denkmalamt hat begonnen, einige herausragende Beispiele selbst unter Schutz zu stellen. Bei diesem Thema ist Tirol sogar Vorreiter, Südtirol und Bayern ziehen nach. Nur wenn die Hütten baufällig sind, ist das Errichten von Ersatzbauten erlaubt. Doch wie eine "Hütte von heute" aussehen sollte, ist umstritten. Langsam setzt sich das Werkzeug des Architektenwettbewerbs auch bei den Alpenvereinen durch, jedoch führen zeitgenössische Entwürfe oft zu heftigen Diskussionen im Tal. Die Schwarzensteinhütte, die gerade im Südtiroler Ahrntal entsteht, wird als "Betonbunker" bezeichnet. Neue Anforderungen an Energie- und Umwelttechnik führen zu experimentellen Formen: An der Universität Innsbruck denkt man über die Hütte der Zukunft in Form einer Bienenwabe nach. Der "Kulturmontag" berichtet über hochfliegende Pläne und hochalpine Denkmäler. Das neue Bürgertum und seine Werte - Studiogespräch mit Rainer Nowak und Meinhard Rauchensteiner Vom Botendienst über die Putzhilfe bis zum Hundesitter: Das Haushaltspersonal 4.0 ist via Dienstleistungsplattformen und Apps immer schneller und unkomplizierter vermittelbar geworden, schreibt Christoph Bartmann in seinem neuen Buch "Die Rückkehr der Diener - Das neue Bürgertum und sein Personal". Immer mehr Menschen können sich Hilfe im Haushalt leisten und tun das auch. Doch wer sind diese Leute? Ist es der gestresste, besserverdienende Teil der Mittelschicht, die ökonomisch gesehen im Schrumpfen begriffen ist? Das Bürgertum im herkömmlichen Sinn, dessen Niedergang Thomas Chorherr in seinem Buch "Requiem für die Krawatte" beklagt? Oder vielmehr die sogenannten Bobos, die Öko-Kreativvariante der Bürgerlichen - ein urbanes Phänomen der Nullerjahre, das sich bis heute in Wien an Plätzen wie dem Naschmarkt oder dem siebenten Bezirk erfolgreich gehalten hat? Marie Kreutzers neuer Film "Was hat uns bloß so ruiniert" ist ein liebenswert-ironisches Sittenbild dieses Bobotums. Was macht die neuen Bürgerlichen aus, was beschäftigt sie? Und wohin ist das klassische Bürgertum mit seinen Idealen entschwunden? Zu Wort kommen die Autoren Bartmann und Chorherr, Filmemacherin Marie Kreutzer und die Journalistin Angelika Hager. Gast im Studio sind der Herausgeber der "Presse", Rainer Nowak, und der langjährige Kulturberater des Bundespräsidenten, Meinhard Rauchensteiner. Ian McEwans "Nussschale" - Ein Fötus erzählt "Hamlet" neu Ian McEwan zählt gemeinsam mit Martin Amis und Julian Barnes zum Dreigestirn der britischen Literatur. Fünf Millionen Mal hat sich sein Roman "Abbitte" weltweit verkauft, die Filmadaption wurde zum vielfach ausgezeichneten Kinohit. Viele seiner Romane sind im wissenschaftlichen Milieu angesiedelt. McEwan ist ein penibler Rechercheur, stets um größtmöglichen Realismus bemüht. Jetzt zeigt er, dass er auch komisch sein kann, indem er die Gesetze der Logik aushebelt - und dennoch glaubhaft bleibt: "Nussschale" heißt sein neuer Roman, den er buchstäblich aus dem Bauch heraus geschrieben hat. Darin setzt er den jüngsten Ich-Erzähler der Litaraturgeschichte in die Welt - oder nicht einmal das: Sein Held ist noch nicht einmal geboren, handelt es sich doch um einen Fötus. Die schwarze Satire auf eine hermetische Existenz nimmt deutlich Anleihe an Shakespeares "Hamlet" und liest sich - trotz aller Komik - als Kommentar zu einer aus den Fugen geratenen Welt. Der "Kulturmontag" hat Ian McEwan in London zum Interview getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Clarissa Stadler Gäste: Gäste: Rainer Nowak ("Presse"-Herausgeber), Meinhard Rauchensteiner (Autor, langjähriger Kulturberater des Bundespräsidenten) Originaltitel: Kulturmontag