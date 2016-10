ORF 2 21:10 bis 22:00 Magazin Thema Horrorclowns und Halloween - die Lust an der Angst / Muslimische Jugendliche - gefährlich oder gefährdet? / Palliativmedizin - Sterben in Würde / Berufsumstieg zur Lebensmitte - Bei Halbzeit alles anders A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Horrorclowns und Halloween - Die Lust an der Angst Dieser Tage steht das Gruseln im Fokus. Während das Kostümfest Halloween ein harmloser amerikanischer Brauch ist, kommt mit dem Phänomen der Horrorclowns ein gefährlicher Trend aus den USA. Auch hierzulande gibt es bereits Menschen, die sich vor lauter Schreck verletzt haben. Warum empfinden manche Freude daran, andere in Angst und Schrecken zu versetzen? Warum wird ausgerechnet die ursprünglich gute Figur der Clowns ins Böse verkehrt? Was steckt hinter dem Phänomen der Angstlust und warum lieben viele den Nervenkitzel? Katharina Krutisch hat die Hintergründe der gruseligen Trends recherchiert. Muslimische Jugendliche - gefährlich oder gefährdet? "Wenn ein Freund schwul wäre, würde ich ihn umbringen", sagt Mahmud. "Ich kenne fast ganz Wien, alle hassen Juden", meint Kemal. Das sind nur zwei Aussagen aus einer 177-seitigen Studie, die den Schluss zieht: Jeder dritte männliche muslimische Jugendliche in Wiener Jugendzentren ist radikalisierungsgefährdet. 401 Burschen und Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren wurden befragt. Welche Bedeutung ist ihren Aussagen beizumessen? Warum werden andere Befragte in der Öffentlichkeit gar nicht zitiert? Etwa Miroslav, der sagt: "Ich liebe Österreich und bin dankbar, dass ich hier sein darf." Oder Erkan, der meint: "Wenn ich woanders bin, vermisse ich Wien." Gemeinsam ist den Jugendlichen das Gefühl, in den Augen anderer niemals Österreicher zu sein, egal wie gut sie sich integrieren. Markus Stachl berichtet. Palliativmedizin - Sterben in Würde Maria Griemann sitzt im sogenannten "Wohnzimmer" und blickt auf bunt gefärbte Weinstöcke am Rand von Wien. "Es ist wie in einem Hotel. Alle sind so nett hier und kümmern sich um mich", sagt die 66-Jährige. Ein Team aus Ärztinnen, Pfleger/innen, Sozialarbeiter/innen, eine Physiotherapeutin und eine Seelsorgerin bemühen sich, ihr hier ihren letzten Lebensabschnitt so qualitätsvoll und würdig wie möglich zu gestalten. Neun Patientinnen und Patienten sind derzeit auf der Palliativstation St. Raphael im Krankenhaus "Göttlicher Heiland" in Wien-Hernals untergebracht. Für sie gibt es keine Heilung. Alles Augenmerk wird auf die Behandlung von Schmerzen und Symptomen gelegt. Rike Fochler hat die Palliativstation besucht. Berufsumstieg zur Lebensmitte - Bei Halbzeit alles anders "Ich verdiene heute schlechter als früher, aber ich bin viel zufriedener", sagt Petra Götz-Frisch. 23 Jahre lang hat sie Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Heute ist sie Fischhändlerin und hat ein kleines Lokal. "Ausprobieren und machen", sagt Peter Pluhar über seinen Berufsumstieg zur Lebensmitte. 15 Jahre lang war er Lehrer, bevor auch er mit einem Freund den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Heute bauen die beiden aus alten Mountainbikes neue Stadträder, berichtet Markus Stachl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Feurstein Originaltitel: Thema