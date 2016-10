ORF 2 11:00 bis 11:50 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2562 D 2016 Stereo 16:9 Merken Desirée macht Adrian klar, wie sehr sie seine Freundschaft mit Clara belastet. Adrian geht auf Abstand zu Clara, was diese missinterpretiert. Als Adrian klar wird, dass Desirée Clara eingeredet hat, Adrian würde ein Problem mit ihren Gefühlen für ihn haben, stellt er seine Verlobte zur Rede. Desirée lässt ihren Frust über Adrians Zurechtweisung an Beatrice aus - Nachdem Tina Oskars Antrag abgelehnt hat, stellt er ihre Beziehung infrage. Als David die genervte Tina vor dem neuen Küchenchef verteidigt, ist sie gerührt und es kommt zu einem nahen Moment zwischen den beiden. Nach einem Gespräch mit Clara gesteht Tina Oskar, dass sie immer noch Gefühle für David hat. Michael glaubt Fabien nicht, dass der neue Küchenchef ein Choleriker ist, und möchte, dass sein Sohn weiterhin in der Küche arbeitet. Als Nils aus Afrika zurückkehrt, kommt es zu einem freudigen Wiedersehen zwischen Fabien und ihm, bei dem der Teenager von seinem Ärger mit Michael berichtet. Zeitgleich hat Michael eine unangenehme Begegnung mit dem neuen Koch und muss einsehen, dass sein Sohn recht hatte. Als er sich entschuldigen will, hat Fabien bereits beschlossen, zu Nils zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Erich Altenkopf (Michael Niederbühl) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Melanie Wiegmann (Natascha Schweitzer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Sabine Landgraeber Drehbuch: Klaus Tegtmeyer, Joscha Valentin

