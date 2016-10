BonGusto 01:30 bis 01:55 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Ein Lamm - viele Aromen N 2010 Merken Andreas reist während des jährlichen Schaftriebs durch den Südwesten Norwegens und Rogalands. Er schmort Lammschenkel in Bier und bereitet eine leckere Lammleber zu. Außerdem kreiert er ein "One-Pot-Wonder": Lamm mit Steckrüben und Senfsaat. Schließlich gibt es noch einen wahrhaft wissenschaftlichen Kniff für den Sonntagsbraten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking