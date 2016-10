BonGusto 13:25 bis 13:50 Magazin Caffee & Chocolade Die Geschichte der Schokoladenindustrie D 2009 Merken Bei Caffee & Chocolade stehen heute sage und schreibe drei Sterne am Herd: Moderator Michael Gliss begrüßt Harald Wohlfahrt, ausgezeichnet mit drei Michelin Sternen. Während einer der besten Köche Europas sein Gericht mit Schokolade verfeinert, steht das schwarze Gold auch thematisch im Mittelpunkt der Sendung. Die Schokoladenindustrie hat sich zweifelsohne zu einem umsatzstarken Wirtschaftszweig in Deutschland entwickelt. Egal ob im Discounter oder Feinkostgeschäft - überall wird die Süßigkeit in großen Mengen abgesetzt. Doch wie kam es zur rasanten Entwicklung der Schokoladenindustrie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caffee & Chocolade