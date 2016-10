Schweiz 2 01:30 bis 02:15 Krimiserie Lifjord - Der Freispruch Von der Vergangenheit eingeholt N 2015 Dolby Digital HDTV Merken Aksel Borgen wurde vor 20 Jahren im Fall des Mordes an einem jungen Mädchen freigesprochen. Die Bewohner der Kleinstadt Lifjord allerdings halten den damals 18-Jährigen immer noch für schuldig. Gebrandmarkt verschwindet Aksel aus Norwegen und macht Karriere in Asien. Mit seiner bildschönen Frau Angeline (Elaine Tan) und seinem Sohn lebt er als erfolgreicher Geschäftsmann in Kuala Lumpur. Bis er eines Tages durch die Chance auf einen großen geschäftlichen Coup wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird: Als er in einem Anruf aus Norwegen um Hilfe gebeten wird, fliegt er zurück... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Santelmann (Erik Nilsen) Elaine Tan (Angeline Borgen) Lena Endre (Eva Hansteen) Synnøve Macody Lund (Tonje Sandvik) Nicolai Cleve Broch (Aksel Borgen) Fridtjov Såheim (Svein Eriksen) Ellen Dorrit Petersen (Inger Moen Hansteen) Originaltitel: Frikjent Regie: Geir Henning Hopland Drehbuch: Anna Bache-Wiig, Siv Rajendram Eliassen Kamera: Gaute Gunnari Altersempfehlung: ab 16