Wird Kunstturnen immer gefährlicher?: Die Olympischen Spiele in Rio haben es deutlich gemacht: Kunstturnerinnen und -turner zeigen immer gefährlichere Elemente. Viele setzen sich bewusst diesem Risiko aus und wollen die Ersten sein, die einem neuen, schwierigen Element den Namen geben. Turnt auch Giulia Steingruber bald einen Dreifachsalto am Sprungtisch? Stoppen könnte diesen Trend die FIG, die Fédération internationale de Gymnastique, die aktuell in diesen Tagen den neuen Bewertungscode herausgibt. Wird sie allzu gefährliche Übungen verbieten - oder geht der Trend weiter?